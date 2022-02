PILDID ⟩ Politseinikud peatasid hetkeks sadu Kesk-Eestis liiklejaid

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrulltalituse juht Alar Smirnov ütles, et pühapäeval kontrollisid nad Kesk-Eesti politseijaoskonna tööpiirkonnas mitmes kohas mootorsõiduki juhtide kainust. "Kokku puhutati 625 juhti, nende hulgast tabasime kaks alkoholi piirmäära ületanud juhti. Alustasime väärteomenetlused," täpsustas ta.

Smirnov kordas üle, et enne sõiduki juhtima asumist peab olema kindel enda kainuses, sest alkoholi tarvitanuna on see väga ohtlik tegevus, mis võib lõppeda traagilise liiklusõnnetusega.