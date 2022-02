Noored ja töökad spetsialistid ootavad kogukonnalt märkamist

Järvamaa kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots selgitas, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad.

Käesoleva aasta stipendiumidele oodatakse taotlusi kuni 13.märtsini.

Taotluse saab esitada kodulehel www.kogukonnafond.ee asuval veebivormil.

Valev Väljaotsa sõnul tõsteti eelmisel aastal esile avaliku sektori eesliinitöötajaid. "Teame, et tublisid spetsialiste, kelle töö pandeemia tingimustes on oluliselt keerulisem, leidub palju ka erasektoris. Loodame, et ettevõtjad või kolleegid märkavad tublisid noori kes nende ettevõttes töötavad ning esitavad neid tunnustamiseks," julgustas ta.

Kogukonnafondi nõukogu esinaine Arnika Tegelmann märkis, et kõik kandidaadid on olnud stipendiumi väärt, aga kahjuks on kogukonnafondi stipendiumid otseses sõltuvuses annetuste laekumistest. Selleks, et saaksime anda välja rohkem stipendiume, on iga väiksemgi toetus oodatud.