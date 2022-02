Veebruari maagilised kuupäevad panevad pulmakellad helisema

See päev pole juhuslik – 22.02.2022 on üks neist maagilistest kuupäevadest, mil paaripanijad teevad pikemaid töötunde ning armastust tähistatakse kaugelt enam kui mõnel muul päeval aastas. Kas veebruarist on saanud uus juuli ning kui paljud abielud üldse püsima jäävad, küsib blogipostituses statistikaameti analüütik Henry Lass,

Kõige populaarsemad pulmakuupäevad langevad tihti kokku vastava kuu järjekorranumbri ja aastaarvuga – näiteks 2.02.2022 või 22.02.2022, mida paljud peavad eriliseks või suisa maagiliseks. Oluline on ka nädalapäev, kuhu planeeritav pulmapäev satub. Statistikast nähtub, et nädala alguse kuupäevad tavalisest kõrgemat abiellumist pigem kaasa ei too, kuid ka siin on erandeid, nagu näiteks tänane päev. Maagilised kuupäevad on siiski ka mõneti subjektiivsed, sest pulmad peetakse sageli hoopis mõnel isiklikult tähendusrikkal päeval.

Möödunud aastal registreeriti esialgsetel andmetel 5774 abielu ja 2819 abielulahutust ehk abielusid oli pea kaks korda rohkem kui lahutusi. Kõige enam pulmi peeti mullu kolmapäeval, 21. juulil, mil seaduslikku koosellu astus 90 paari. Aastanumbrist lähtuvalt oligi populaarseim just 21. kuupäev – näiteks 21.12.2021 sõlmiti 60 abielu, 21. mail aga 53, neile järgnes veebruari 21. päev vastavalt 48 ja juuni 47 abieluga.

2020. aastal registreeriti 6093 abielu ja 2555 abielulahutust. Vaieldamatult populaarseim pulmapäev oli neljapäev, 20.02.2020, mil sõlmiti 143 abielu. Pruutpaaride lemmikud olid ka 08.08.2020 (113 abielu) ja 10.10.2020 (107 abielu), mis mõlemad langesid laupäevale. 2019. aastal registreeriti 6701 abielu ning lahutati 2790. Enim pulmi peeti reedel, 19.07.2019 (91 abielu), mis tol aastal oligi ainuke nii-öelda maagiline kuupäev populaarsete pulmapäevade seas.

Sel aastal on mitmed maagilised kuupäevad sattunud aga veebruarisse. Kui varasematel aastatel olid populaarsed just need päevad, mis oli sama numbriga nagu aasta lõpp, siis tänavuse veebruari teeb eriliseks see, et pulmakuupäev saab koosneda ainult kahest ja nullist, nagu 02.02.2022 (kolmapäev) ning 22.02.2022 (teisipäev). Täpne statistika neil päevil sõlmitavate abielude kohta hetkel veel puudub, kuid võib olla üsna kindel, et neil kahel päeval registreeritakse kordades rohkem kooseluliite kui mõnel teisel päeval veebruaris.

Uurisime, kuidas läheb sel lumisel talvekuul Tallinna Perekonnaseisuametil ja saime teada, et ainuüksi seal sõlmitakse tänavu veebruaris 160 abielu, aasta varem oli see number 93. „Kui keskmiselt registreerime päevas 10 abielu, siis täna, 22.02.2022 saadame seaduslikku koosellu 32 paari. Nõudlus on sedavõrd suur, et paaripanek toimub meil kolmes erinevas saalis ja mõned abielud registreeritakse ka väljaspool ametiruume. Teisel maagilisel veebruarikuu päeval, 02.02.2022 registreerisime 20 abielu,“ ütles Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisutoimingute osakonna juhataja Ingrid Sarevet.

Võib oletada, et sarnaselt varasematele aastatele jääb üks populaarseim pulmapäev tänavu kindlasti ka juulisse – näiteks 22.07.2022, mis langeb reedesele päevale. „Sel kuupäeval abielu sõlmimiseks on meile praeguseks esitatud juba 17 avaldust. Hea uudis kõigile noorpaaridele on aga see, et meie majas on selleks päevaks abiellujate jaoks veel ruumi ja avaldusi saab esitada,“ lisas Sarevet.

Kas maagiliste kuupäevade mõjul lööb sel korral pulmarekordeid juuli või veebruar, saame näha juba poole aasta pärast.