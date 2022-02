Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on nüüd suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas määratletud hundi, ilvese ja karu populatsioonide arvukuse minimaalne piirmäär, millest allapoole ei tohi loomade arvukus langeda. „Kava koostamise käigus otsiti huvirühmadega koostöös tasakaalupunkti, et suurkiskjad oleksid jätkuvalt loomulik osa meie loodusest, kiskjakahjud loomapidajatele oleksid talutavad ning ühiskonnas ei suureneks põhjendamatu hirm nende väärikate ja looduses vajalike loomade ees,“ ütles Rainer Vakra.

Keskkonnaameti edaspidised otsused jahipidamise korraldamisel lähtuvad lisaks eelmainitule ka kahjustuste määradest, liikide järelkasvust ja muudest sarnastest tingimustest. Lepiti kokku, et kuigi juba pea kümmekond aastat arvukuse madalseisul oleva ilvese lävendiks pandi paika 80 pesakonda, ei hakata ilvese küttimise taasalustamist Eestis arutama enne, kui siin on teada vähemalt 100 pesakonda.

Pruunkaru asurkond on Eestis väga heas seisundis – hinnanguliselt elab praegu Eestis kokku ligi 950 karu ehk aastas sünnib üle 100 pesakonna. Viimastel aastatel on ka karu tekitatud kahjustused mesitarudele ja silopallidele oluliselt suurenenud. Kahjude kontrolli all hoidmiseks jätkatakse pruunkarude arvukuse piiramist. Et nuhtlusisendite kujunemist vältida, tuleb inimestel jätkuvalt oma vara, näiteks mesitarusid ja silorulle, korralikult kaitsta.