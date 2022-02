Raamatukogu kolis uutesse ruumidesse

Järva vallaraamatukogu direktori Karmen Velitschinsky meelest on hea see, et nüüd asub raamatukogu esimesel korrusel ja neil, kes ei pääsenud teisel korrusel asunud raamatukokku, on nüüd see võimalus. Ta kinnitas, et vanast kogust ei võeta kaasa midagi peale raamatute, arvutipargi ja ühe tooli, nipet-näpet veel. Vanad riiulid on lubatud kultuurimajale ja muuseumile, osad seisavad püsti ausõna peale.