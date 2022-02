Väätsal Põllu tänaval elav inimene rääkis, et juba neli nädalat pole seal asuvaid konteinereid tühjendatud. Lahtistesse pakendikonteineritesse pannakse jäätmeid järjest juurde ning pilt on väga kole.

Kohalik elanik sõnas, et tuulega on prügi ka laiali lennanud ning ümbrus haiseb. "Me oleme väga hädas," kõneles ta.