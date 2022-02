Teeolud on piirkonniti väga erinevad

Ida- ja Lääne-Virumaal ning Lõuna-Eestis on teekatted suurematel teedel kohati kergelt lumised või sõidujälgede vahel soolalume segused, mujal on teekatted valdavalt soolaniisked. Kuna õhu- ja teetemperatuur on miinuses, kohati võib teedel esineda libedust, eriti sildadel, ristmikel ning kiirendus- ja aeglustusradadel.