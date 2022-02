Sajad noored võtavad mõõtu üllatusi täis suusakrossis

„Kuigi Eesti suusatamise noortesarjades on suusakrossil oma koht olnud juba üle 10 aasta, tekitab see osalejates endiselt palju elevust. Suusatajatelt nõuab ala veidi teistsuguseid oskusi ja ettevalmistust kui tavalised murdmaadistantsid. Suusakross on ettearvamatu – takistused ja kukkumised võivad paremusjärjestuse pea peale pöörata, mistõttu on võitja prognoosimine keeruline. Samal ajal toimub suusakross kompaktsena suhteliselt väikesel alal, tänu millele on võistlus pealtvaatajatele hästi jälgitav,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Võistluse peakorraldaja, Tamsalu suusatreener Kaili Ots ütles, et ehkki nad on suusakrosse Tamsalus korraldanud varemgi, on rada ja sinna paigaldatud takistused igal aastal veidi erinevad, sõltudes palju ka ilmastiku- ja lumeoludest. „Elementidena on kavas tagurpidi, ühel jalal ja ümber tähise sõitmine, takistuste ületamine, slaalom, küngaslaskumised, lained, järsud kurvid ja hüpped,“ tutvustas Ots seda, mis võib noori suusatajaid pühapäeval ees oodata. Võistlus toimub Tamsalu Spordikompleksis ja sealsetel terviseradadel.

Alexela noorte suusarja neljandal etapil võisteldakse kaheksas eri vanuseklassis. Kokku võib oodata üle Eesti erinevatest klubidest üle 300 võistleja. Enim võistlejaid on MN11 ja M16 vanuseklassides. Vanuseklassis MN11 kuni MN14 on distantsi pikkuseks 1,4 kilomeetrit, vanemad sõidavad aga 1,6 kilomeetrise ringi. Sõltuvalt ilmaoludest võib korraldaja teha muudatusi distantsi pikkustes.

Mis on suusakross?

Suusakross on murdmaasuusa ala, mis koosneb tavaliselt 1-2 kilomeetrisest ringist, mille käigus peab suusataja läbima ja ületama erinevaid takistusi. Olenevalt rajast võib suusakross sisaldada näiteks tagurpidi või ühel jalal sõitmist, füüsiliste takistuste ületamist, slaalomit, küngaslaskumisi, järske kurve, hüppeid ja muud. Suusakross võib toimuda nii eraldi- kui ka ühisstardist. Murdmaasuuskadel suusakross pole veel olümpiamängude ega FISi MK-sarja osa. Tuntuim võistlusformaat on Red Bull Nordix, kus saavutas omal ajal rahvusvaheliselt kõrgeid kohti ka endine tippsuusataja Peeter Kümmel.

Pärast Tamsalu suusakrossi on jäänud Alexela noortesarjas sel hooajal veel üks etapp, mis toimub märtsi lõpus Alutagusel, kus võisteldakse vabatehnika ühisstardis.

Alexela noortesarja liidrite seis pärast 3. etappi erinevates vanuseklassides (punasega on märgitud need, kes on võitnud oma vanuseklassis kõik kolm seni toimunud etappi): Mehed 16: I Maanus Udam (MTÜ RR Suusaklubi) Mehed 18: II Mehis Udam (MTÜ RR Suusaklubi) Mehed 20: I Aron Ott (MTÜ RR Suusaklubi) Naised 18: II Õnnela Rodendau (MTÜ RR Suusaklubi) Naised 20: I Laura Lään (MTÜ RR Suusaklubi)

Eelmisel hooajal, hoolimata Covid-19 piirangutest toimus Alexela noorte suusasarja raames neli etappi. Keskmine osalejate arv etapil oli 314, kokku osales 470 erinevat last ja esindatud oli 30 erinevat klubi ja organisatsiooni.