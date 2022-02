Press sõnas, et sellele, kuidas Euroopas lahvatanud sõda meid kõiki mõjutab, on tänasel päeval keeruline hinnanguid anda. „Eile oli ju riigipüha, ettevõtted seisid ja täna alles tulime tööle. Lisaks on meil kõrgenenud koroonasse nakatumine, mis omakorda tähendab samuti hajusamalt töötamist,” märkis ta. „Nii on esimesel tööpäeval sellest konfliktist lõplike järeldusi teha väga keeruline. Kohe tuleb nädalavahetus peale- usun, et täpsemat pilti näeme uuel nädalal.”