Viking Window korvpallimeeskonna eestvedaja Janno Viilup ütles, et korvpalliklubi Seitse on Türil treeninguid andnud nüüdseks juba kolm või neli aastat, kuid Eesti meistrivõistluste mänge pole linnas peetud. "Nüüd, kus spordihoone on juba mõnda aega valmis, leidsime, et oleks viimane aeg esiliiga kohtumine türilastele koju kätte viia," sõnas ta.