Linna kõrgeima tunnustuse võttis laureaat vastu vabas õhus

Veskimäe ei saanud tunnustusüritusel viibida, kuid edastas oma tänusõnad. «Tänan südamest tunnustuse eest. Siinkohal soovin tunnustada nii oma partnerit Erkko Salustet kui ka meie meeskondi Verstonist, Paide linnameeskonnast ja Infraflyst – teile kõigile kuulub tükk sellest. Kui ma tänase päeva puhul midagi soovida võiksin, siis seda, et mõtleksime senisest veelgi enam, kuidas saaksime Paide, Järvamaa ja Eesti elu paremaks muuta. Me teame, et head asjad juhtuvad ainult siis, kui teeme midagi südamega ja rohkem, kui meilt eeldatakse.