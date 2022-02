Aastaid kestnud konflikt Ukraina idaosas mõjutab igapäevaselt sadu tuhandeid inimesi. Puudus on toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest; samuti on katkendlik piirkonna varustamine vee, elektri ja küttega. „Ebakindel aeg kestab ja Punase Risti liikumine peab olema valmis veelgi ulatuslikumaks abistamiseks. Kontaktjoone elanikke täna üksi jätta ei saa,“ sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.

"Oleme vastanud sadadele telefonikõnedele ja kirjadele nii inimestelt, kes on ise või kelle lähedased on Ukrainas, kui ka inimestelt, kes soovivad aidata. Oleme praeguseks hetkeks saanud annetusi summas 125 000 EUR – suur aitäh kõigile annetajatele, see on väga-väga abiks" teatas reede õhtul heategevusorganisatsiooni kommunikatsioonijuht Madle Timm.