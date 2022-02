"Kollaste kardinate ja siniste istmetega buss on koos türikate ja paljude heade inimeste annetustega teel Tallinna poole!," andis ühissõidu organiseerija Maarja Brause teada, et 19kohaline bussi istmekatted ja kardinad osutusid huvitava kokkusattumusena olemagi Ukraina rahvusvärvides. Et paar kohta jäid tühjaks, mahutati sinna ja ka pakiriiulitele Türil kahe päeva jooksul kogutud annetused: mähkmed, hügieenivahendid, padjad-tekid jne. Tallinnas antakse need üle Punase Risti esindajatele, kes annetatu omakorda välisministeeriumi abiga Ukrainasse abivajajateni toimetavad.