Triin Raudsepp, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi arendustalituse juht: „Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötab täna selle nimel, et tagada traumaatiliste sündmuste tõttu Eestisse saabujatele vajalik tugi psühhosotsiaalseks toimetulekuks. Hirmutava ja õudu tekitava sündmuse pealt nägemine on emotsionaalselt raske kogemus ning sellega parimal viisil toime tulemiseks pakume ohvriabi kriisitelefonilt 116006 kõikidele helistajatele emotsionaalset tuge, nõustamist igapäevaeluliste murede korral ning vajadusel vahendame teisi abivõimalusi. Eestisse saabujate üks olulistest vajadustest on olla enda kallite inimestega kontaktis ja jõuda infoni, mis puudutab Eestis kohanemist, ning vajadusel saada täiendavat tuge abitelefonidelt. Esmaste kohanemist toetavate materjalide juurde lisatud kõnekaartide abil on nende oluliste vajaduste katmine nüüd lihtsam ja kiirem.“