Lugeja küsib: Jäin haigeks ning võtsin haiguslehe. Varsti aga on mul tööl oluline projekti tähtaeg saabumas. Pakkusin tööandjale, et lõpetan haiguslehe ajal projekti siiski ära, sest tunnen end juba paremini, tema aga ütles, et töövõimetuslehe ajal ei või tööd teha. Kas see on tõsi? Kui mul nüüd jääb projekt lõpetamata, kas tööandja võib minuga töösuhte üles öelda, sest olin haiguslehel?