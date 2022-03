Strateegilised muudatused. Aasta alguses alustati ettevõtte ümberkorraldamisega, et minna varasemalt ärivaldkondade põhiselt vaatelt üle kliendile ühtse lahenduse pakkumisele. Uut strateegiat toetav struktuur, finantsarvestus jm jõustusid teise kvartali algusest. Aasta lõpus kinnitati ettevõtte uus visioon, strateegilised eesmärgid aastateks 2022-2026 ja peamised arengusuunad, mille kohaselt soovitakse Omniva nime all tegutsedes olle viie aasta jooksul kogu Baltikumi eelistatum logistikapartner.

Koroonaviiruse jätkuv mõju majandusele ja e-kaubandusele. Piirangud hoogustasid oluliselt e-kaubandusest tellimist ja suurendasid aasta alguses Omniva pakimahte kogu Baltikumis. Sellest tulenevalt jätkas kasvu pakiautomaatide kui välitingimustes asuva kontaktivaba kanali kasutus, mis on kasutatavad kinnastega ja toetavad viipemakset. Omniva oluliseks konkurentsieeliseks on õues paiknevad pakiautomaadid. Ka on Omniva pakiautomaatide võrgustik kõige suurem, mis tähendab, et automaadid on kliendile kõige lähemal. Koroonaolukord mõjutas tugevalt pakimahtusid ka aastalõpu tipp-perioodil. Ostupühade ja jõulude väga edukale teenuseosutamise õnnestumisele aitas kaasa ka põhjalik ettevalmistus, varasemad kogemused ning klientide koostöövalmidus.