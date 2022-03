“Selle eriala üliõpilastel on suur valikuvabadus oma õpingute ning tuleviku kujundamisel. Õppetöös on rohkelt praktikume ja probleemõpet, mis tutvustavad kõiki Maa süsteeme maapõuest ookeani ja atmosfäärini. Lisaks on oluline roll inseneriõppel ja digipädevuste arendamisel, näiteks modelleerimine, suurandmete analüüs ja masinõppe rakendused. Eriala lõpetajatest võivad saada roheinnovatsiooni- ja maapõueinsenerid, kliimateadlased, mereuurijad, geoloogid, andmeanalüütikud või mõned teised tuleviku ühiskonna nõudmistele vastavad spetsialistid,” rääkis Amon lisades, et lõpetajad saavad töötada Eestis ja ka piiri taga rahvusvahelistes ettevõtetes ja organisatsioonides.