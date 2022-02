Arukaks külaks pürgiv Kriilevälja esitles strateegiat

Kriilevälja küla seltsi juhatuse liige Anneli Tumanski sai Arukate Külade programmi raames valmiva strateegia koostamine alguse eelmise aasta juunis. "Septembris viidi elanike seas läbi uurimus, mis on küla tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud. Sellest tulenevalt said paika fookusteemad ja eesmärgid, millele oma tegevustes toetuda," märkis Tumanski.

Rahvastiku analüüsi võrdlusest selgus, et 2009. aastaga võrreldes suurenes rahvaarv külas 25 protsenti ja seda just eelkooli- ja kooliealiste laste arvelt, kuna külla on elama tulnud palju noori peresid.