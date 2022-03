“2020. aastal lõppenud kuni 50 kW elektritootjate toetusskeemi mõju on endiselt tunda, samuti on liitunud rekordhulk mikrotootjaid. Uutest taotlustest on näha, et liitujatel on huvi osaleda ka taastuvenergia vähempakkumistel ning otsitakse piirkondi, kuhu saaks võimalikult mõistlike kuludega rajada võimalikult suuri elektrijaamasid. 2022. aastal jätkame liitumisprotsessi lihtsustamise ja digitaliseerimisega ning elektritootjate suurte liitumismahtude väljaehitamisega, et soodustada süsinikuvaba ja soodsama hinnaga taastuvelektri võrku lisandumist,“ kommenteeris Elektrilevi juht Mihkel Härm.