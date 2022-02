«Teelised» on Ksenia Shinkovsaja esimene isikunäitus Eestis. Näituse ühe kuraatori, Lilian Bristoli selgitusel on näitusel muu hulgas esindatud Shinkovskaja tööd «Ei ja Jaa» ja seeria «Palverändurid».

«Ksenia Shinkovskaja loob viltskulptuure, milles kasutab ka merest välja uhutud puitu ja peegleid. Tema tööd on vabavormilised ja minimalistlikult põhjamaised. Need räägivad inimeseks olemisest ja valikutest, mida teeme iga päev. «Palverändurite» seeria on aga pühendatud koosolemisele piiride üleselt,» tutvustas Bristol.