Võrkpalliklubi tähistas suure turniiriga sünnipäeva

Võrkpalliklubi eestvedaja Piret Reinfeld ütles, et võttis turniirile sobivalt mängima 21 segavõistkonda, kahjuks jäi mõni soovija ka ukse taha, sest muidu veninuks võistluspäev liiga pikaks. «Soov mängida on võrkpallureil suur, sest ega selliseid rahvavõrkpalliturniire ole viimasel ajal palju olnud,» ütles ta.

Tavapäraselt on turniiri võistkondade piirarv olnud 20, kuid seekord pani Reinfeld neid kirja 21. «See arv oli sümboolne, kuid kartsin ka, et äkki langeb mõni võistkond viimasel hetkel viiruspuhangu tõttu ära ja siis on asendus kohe võtta,» selgitas ta. «Kõik end kirja pannud võistkonnad jõudsid kohale, mis on praegusel ajal väikestviisi ime.»