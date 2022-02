SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin sõnas, et osavõtjate arvu kärpis kõvasti koroonaviirusse haigestumine. «Ka SK Vargamäe ridu raputas see väga kõvasti. Lausa seitse tõstjat haigestus viimasel nädalal,» ütles ta. «Kolmel tõstjal lõppes karantiin vahetult enne võistlusi ja nemad said osaleda, kusjuures väga edukalt.»