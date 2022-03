„Kehvadest teeoludest tingitud kahjujuhtumeid jõuab meieni tavaliselt kõige rohkem varakevadel, mil lumi on ära sulanud, kuid talve jooksul tekkinud löökauke pole jõutud veel ära lappida,“ sõnas ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid. „Päeval päike sulatab, öösel aga külmetab. Selline temperatuuride vahe ja jäätumine öösel paisutab asfalti ning tekivad löökaugud,“ selgitab ta.

Löökaukudest hoidumiseks soovitab Orulaid jälgida teeseisundit ning vältida kiirustamist ja veelompidest läbi sõitmist. „Vesi võib peita suuremat löökauku – kui lombist mööduda ei ole võimalik, siis on võimalike kahjude vältimiseks mõistlik lomp läbida võimalikult madala kiirusega,“ lisab ta. Orulaidu sõnul põhjustab ohtlikke olukordi ka madal päike, mis jää ja asfaldi pealt vastu peegeldab ja nähtavust halvendab ning toob välja, et ka sel puhul aitab sõidukiiruse langetamine, et löökauke piisavalt vara märgataks.