Keskpanga blogis: Vene sõjategevusest lähtuvad kaugemad mõjud globaalsele majandusele

Venemaa on suuruselt kolmas nafta ja vedelkütuste ning suuruselt teine maagaasi tootja maailmas. Peamiselt varustab Venemaa energiakandjatega Euroopa riike. Viimasel kümnendil on nafta ja maagaasi ekspordist laekunud tulud moodustanud üle 40% Venemaa valitsuse tuludest. Euroopa sõltub Venemaast (aga ka Venemaa Euroopast) ennekõike seetõttu, et maagaasi infrastruktuuri on keeruline kiiresti asendada. Euroopa impordib umbes 40% oma maagaasist Venemaalt, kuid Venemaale laekub Euroopast pea 70% maagaasi müügituludest. Maagaasitarnete vähenemine 10% võrra võib Euroopa Keskpanga hinnangul euroala majanduskasvu lühiajaliselt aeglustada ligi 0,7%. See mõju jaguneb muidugi sektorite ja riikide vahel ebaühtlaselt.