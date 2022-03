Alates 1. märtsis kehtivad KredExi kodulaenu käendusele uued tingimused. Käendust hakati pakkuma kahele uuele sihtrühmale, kelleks on lasterikkad pered ja maapiirkondadesse kodu soetajad. KredEx jätkab ka seniste sihtrühmade käendamist, kelleks on noored pered, noored spetsialistid, energiatõhusa kodu soetajad, kaitseväe ja kaitseliidu veteranid ning tagastatud majade üürnikud.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova kinnitas, et Coop Pank vahendab laenu väljastamisel kõigile KredExi sihtgruppidele mõeldud käendusi ja selgitas peamisi muudatusi. „Seni oli KredExi kodulaenu käenduse maksimaalne määr 24 protsenti ja omafinantseeringu nõue 10 protsenti soetatava kodu maksumusest. Alates märtsist muutusid tingimused soodsamaks – nüüd saavad pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kodu soetada vaid 5-protsendilise omafinantseeringuga. Seejuures käendab KredEx pangalaenu lausa 40 protsenti soetatava vara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50 000 euro ulatuses,“ selgitas Ossipova.

Teise suure muudatusega soovib KredEx lihtsustada kodu soetamist maapiirkonda ja selleks alustati uutmoodi teenuse pakkumist. „KredEx pakub maapiirkonda kodu soetajale tagatist 80 protsendi ulatuses laenujäägist. Seejuures ootab pank laenuvõtjalt 10-protsendilist omaosalust. See tähendab, et ostetavale või renoveeritavale kodule seatakse hüpoteek KredExi kasuks ning tagatise turuväärtus ei oma enam sellist tähtsust nagu me kodulaenude puhul harjunud oleme,“ selgitas Ossipova.