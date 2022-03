Üksteist Eesti teatrit korraga Järvamaal

Kaks kevadet järjest on koolinoorte teatripäev pidanud edasi lükkuma. Nüüd on märtsi ehk teatrikuu alguses oodata Järvamaale aga 11 erinevat teatrit, 11 erineva töötoaga ning kolme etendusega. Draamateater, rahvusooper Estonia, Improteater, Vanemuine, Sõltumatu Tantsu Lava, Miksteater, VAT teater, Ugala, Rakvere Teater, Fine5 ja Paide Teater sõidavad külla neljateiskümnele Järvamaa koolile. Töötubasid on väga erinevaid - butafooride ja maskide valmistamisest kuni teatrimängude mängimiseni ja avaliku esinemise koolitusteni. Külla jõutakse koolidele kõigis kolmes Järvamaa omavalitsuses - Paide linnas, Türi vallas ja Järva vallas.