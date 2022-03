Linnameeskond annetab hooaja esimese kodumängu piletitulu Ukrainale

"Toetusavaldusi ja aktsioone Ukraina inimeste abistamiseks tuleb praegu igast maailma nurgast," kõneles Paide Linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiits. "Selge on aga see, et Ukraina seisab selle koletisliku sõja tagajärjel silmitsi humanitaarkatastroofiga, miljonid elud on juba praegu jäädavalt rikutud ja lahingud jätkuvad, mistõttu on igasugune reaalne abi sõja jalgu jäänud süütutele inimesele eluliselt vajalik. Jälgime oma klubi inimestega Ukrainas toimuvat pinevalt ning meeleolu on vihane, nukker ja nõutu. Paljud meie töötajad on teinud erinevatele abiorganisatsioonidele isiklikke annetusi, andnud raha ja asju, aga tahaksime kõik ikkagi teha rohkem. Seetõttu otsustasime, et sel pühapäeval peetaval kodumängul kogutud piletitulu annetame täismahus sõjas kannatavate Ukraina inimeste toetuseks."