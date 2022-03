Vallo Tamme: Olen tugev mees aga see, mida Ukraina piiril näen, võtab silma märjaks

Poolas Perzemysli piirikülas abiks oleva Tamme kinnitusel pole 60 protsendil sõjapõgenikest aimu, mida nad Poola jõudes soovivad edasi teha või kuhu minna: "Kellel on ees sugulasi, neil on lihtsam aga paljud liiguvad lihtsalt edasi teadmata, mis neist saab. Paljud soovivad liikuda edasi Euroopasse. Eestlased siin on ühed organiseeritumad. Eestisse tulla soovijad võtame sooja bussi, aitame."