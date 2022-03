Vabatahtlike päästjate humanitaaraktsioon: Järvamaa mehed soetasid ukrainlaste aitamiseks suure bussi

Türi vabatahtliku tuletõrjeühingu eestvedaja Meelis Välimäe selgitas, et bussiostmise plaan oli neil selleks aastaks juba varem olemas, sest suuremate päästesündmuste lahendamiseks ning kadunud inimeste otsimiseks oli vaja staabimasinat. “Alguses otsustasime, et annetame raha, kuid nüüd kui Ukrainas läks madin lahti, siis leidsime, et peame panustamiseks ikka ise käed külge panema. Nii võtsime annetusteks mõeldud osa ja panine kõvasti ka juurde ning ostsime bussi kohe ära. Praegu evakueerime ja hiljem läheb ümberehituseks”

Scania 51-kohaline läks maksma 6000 eurot ning teisipäeval läbiti sellega ka tehnoülevaatus. Meelis Välimäe kinnitas, et D-kategooria ehk bussijuhiloaga inimesed on neil samuti olemas. “Suur aitäh Scania Eesti ja Rene Kalberg, kes meile bussiostmise soodsaks tegid.”

“Praeguse seisuga on meil nii, et bussi peale võtame neli noort meest, kes lähevad sõtta. Samuti paneme sinna nii palju varustust kui mahub,” loetles ta. “Selliselt sõidame Ukraina-Poole piirile ja toome sealt tagasi kohaliku Ukraina seltsi inimeste sugulased ja perekonnaliikmed ning veel nii palju Eestisse sõita soovijaid kui peale mahub.”

Neljaliikmelise meeskonnana starditakse arvatavasti pühapäeval, kusjuures ka bussijuhid tulevad vabatahtlike päästjate seast ja kaasas on ka arst, Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause. Meelis Välimäe arvestas kohapeale sõiduks oma 18-20 tundi. Toetus bussile kütuse soetamiseks on oodatud ning juba on ka esimesi abistajaid olnud. Üheks selliseks ettevõtteks on PA Kaubandus.

Olgu öeldud, et bussiaktsiooni ja selle toetajate taga on juba üle kümnekonna inimese. “Tänan siinkohal kõiki Eesti inimesi. See, kuidas te ukrailasi toetate, on uskumatult äge!” ei olnud Välimäe heade sõnadega kitsi. (JT)