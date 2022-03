„Täname kõiki, kes panustasid oma aega nii vabatahtlikule e-ankeedi täitmisele ja kohustuslikule küsitlusele vastamisele. Sellega täitsite oma ühiskondlikku kohustust ja aitasite riigil olulisi andmeid koguda,“ ütles rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. „Rahvaloendus on ainus uuring, mis annab meile pildi Eesti elust kindlal ajahetkel ning võimaldab võrrelda Eesti olukorda nii ajas kui ka ruumis. Rahvaloendusega saadav teadmine aitab vastu võtta targemaid otsuseid ja seeläbi kujundada Eesti elu nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi tasandil, nii et igaühe panus on seejuures ülioluline. Aitäh!“