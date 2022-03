Türile kerkib 2,3 miljoni euro eest nüüdisaegne päästekompleks

Uut hoonet on Türi päästjad oodanud aastaid. Lääne haldusgrupi juht Geimo Eesmäe sõnas, et nad on sellele lähemal kui kunagi varem. «Praegust hoonet on järk-järgult renoveeritud väikeste investeeringutega, et päästjate olmetingimused oleksid head, kuid suuri investeeringuid tehtud ei ole. Samas on juba ka uus tehnika suurem ja kõrgem ning vajab igati avaramaid ruume,» selgitas ta.