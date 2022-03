Omavalitsused valmistuvad sõjapõgenike vastuvõtuks

Järvamaa omavalitsustel on valmisolek pakkuda majutust Ukraina sõjapõgenikele, selleks on kaardistatud oma võimalused ning abi oodatakse ka kohalikelt eraisikutelt ja ettevõtjatelt. Türi vald arvestab vähemalt kümmekonna pere saabumisega, kuid võimekus esmast abi ja majutust anda on suurem. Paide linn on valmistunud selleks, et lähiajal võib maakonna keskusse saabuda sadakond abi vajavat ukrainlast, Järva vallas on võimekus koheselt umbes 50 inimese majutamiseks.