Käru muuseumis räägitakse naiste võimalustest ja rollidest läbi ajaloo

„Tahan rääkida eelkõige naiste elust kolhoosis, sest just naiste igapäevaelu mõjutas kolhooside loomine Eestis kõige rohkem. Käru muuseumisse tulekuks on mul vähemalt kaks põhjust. Esiteks ma pole selles muuseumis varem käinud, ehkki Kärus olen käinud korduvalt, ja teiseks arvan, et väga tähtis on käia rääkimas inimestega igal pool, kus nad elavad, isegi seal, kus neid on vähe," vahendab Käru muuseum Heiki Pärdi sõnu.