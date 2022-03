Paides korraldatakse Ukraina toetuseks kontsert

Kontsert on pühendatud Ukrainale ning Leedu muusikute esituses kõlab ka Ukraina hümn.

Gediminas Gelgotas (1986) on Leedu noorema põlvkonna helilooja. Gelgotas asutas New Ideas Chamber Orchestra NICO ehk Uute Ideede Kammerorkestri vaid 19-aastaselt, nüüdseks on ta orkestriga esinenud mainekatel festivalidel ja kontserdisaalides kogu Euroopas, aga ka USAs ja Aasias.