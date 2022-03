Kallakmaa selgitas, et kõnealune laut on mõni aasta tagasi renoveeritud ja ta lasi ehitusmeestel fassaadile valgustuse paigaldada. «Mõtlesin siis, et jõulude ajal võiks ka lauda välisvalgustus värviline olla, et looks pühademeeleolu, aga kogu aeg on kiire olnud ja pole jõudnud seda teha,» lausus ta. Nüüd, kui Ukraina lipu värvid kaunistavad nii Stenbocki maja kui ka Estonia teatrit Tallinnas, samamoodi on valgustatud Paide muusika- ja teatrimaja ning Türi spordihall, tahtis Kallakmaa, et ka Järva-Jaanis oleks kaugelt näha toetust Ukraina riigile.