Haldi on õppinud Paide Muusikakoolis klassikalise kitarri erialal, kaheksa aastat on tema pilliõpetajaks olnud Erki Reim

Haldi Välimäe on Järvamaa juurtega neiu – laululooja, kitarrist, laulja, näitleja, saatejuht, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng.

"Sõda Ukrainas käib juba kuuendat päeva. Sõda mis on nii õudne ja traagiline, et selle kirjeldamiseks ei ole sõnu," kirjutasid korraldajad pressiteates. Nende sõnul siiski igal inimesel võimalik anda oma panus, et ukrainlasi selles õuduses natukenegi aidata. "Nii mõtlesime ka meie kultuurivaldkonnas tegutsevate noortena, mis oleks meie võimalused toetada ukrainlasi," märkisid nad. "Muusikute, kultuurikorraldajate, videograafide ja muude loomevaldkonnas tegelevate inimestena jõudsime järelduseni korraldada heategevuslikul eesmärgil kontsert."