Ukrainas viibib vähemalt 61 Eesti kodanikku

Ukrainas viibivast 61 kodanikust 23 on teatanud, et jäävad hetkel riiki. Ukrainas viibivad ka mitmed Eesti ajakirjanikud. 38 inimest soovib riigist lahkuda. Paljud nendest on juba rongidega teel Ukraina läänepiiri suunas ja 4 inimest andsid välisministeeriumile teada, et lähevad Lvivist lahkuva õhtuse bussi peale. Ukrainast üle piiri naaberriikidesse saanute arv suureneb iga päevaga.