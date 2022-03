Nurmsi lennuvälja servas tegutseva lennuspordiklubi Keelutsoon juht ja Eesti Lennuspordi Föderatsiooni president Jaano Rässa kinnitas, et Venemaa ja Valgevene liikmestaatus on peatatud ja nii ei saa nad korraldada ühtegi rahvusvahelise kategooria võistlust ega nendel ka osaleda, samuti on peatatud kõigi nimetatud riikide poolt määratud või valitud funktsionääride volitused lennuspordis.

"Eesti lennusportlased toonitavad seejuures, et piirangud ei laiene isikutele, kes võivad küll ehk olla eelnimetatud kahe riigi kodanikud, aga kelle sportlaslitsentsi on väljastanud mõni teine riik. Ka meie Eesti huve on rahvusvahelisel areenil edukalt esindanud sportlased, kes pole mitte Eesit kodanikud, aga on siinsed elanikud, ja kelle litsentsid on alati meie föderatsiooni poolt välja antud," täpsustas Rässa.