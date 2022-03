Paide Hammerbecki põhikoolis asub esmaspäevast õppima esimene Ukraina sõjapõgenikust laps

Direktori sõnutsi on kokkulepe, et väike tüdruk tuleb kooli esmaspäeval. Hetkel küll rohkem avaldusi ei ole, kuid kool on arvestanud, et lähiajal lisandub ukrainlastest õpilasi veel.

Vello Talviste ütles, et Ukraina laste õpetamisel on suureks abiks haridus- ja noorteameti metoodilised materjalid. Kõige suurem probleem on keeleprobleem, kuid ka see on lahendatav. Talviste sõnul on ta rääkinud kohaliku Ukraina seltsiga, et leida keeleoskajaid, kes aitaksid sõjapõgenikest lastel sisse elada.