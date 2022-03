Kõik, mida pead teadma Türi valda jõudvate sõjapõgenike abistamiseks

Vallal on juba varasemalt kaardistatud kõik pinnad, mida on võimalik kasutada põgenike jaoks. Nüüd pöördume inimeste ja ettevõtjate poole, sest vajame veel lisaks elukohti, tööpakkumisi jms.

Elukoht. Kui pakud elukohta, siis palun kirjuta: kus elukoht asub ja mis tüüpi see on (korter, ühiskorter, majakorrus jne); mitu inimest/perekonda mahutab; kui pikaks ajaks oled valmis elukohta pakkuma; mis tingimustel elukohta pakud (sh kas pakud teatud perioodiks ilma tasuta või ootad kohe kompensatsiooni).

Asjad. Kas kodus on midagi üle, mida tahaksid anda just abivajajatele? Kui pakud asju, siis palun kirjuta: millega on tegu ja kellele need sobivad (lapsed või täiskasvanud jms); kas saate vajadusel asjad ise abivajajale kohale viia; kas soovite asjadest vabaneda kindlaks ajaks (n-ö pakkumise tähtaeg).