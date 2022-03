Põgeniketulva mõõtmed alles hakkavad selguma

Kuigi esiplaanil on spontaansed rahvaalgatused, koordineerib abi kogumist ja Ukrainasse toimetamist Eestis Punane Rist, kellel on rahvusvahelised sidemed abi läkitamiseks kriisipiirkonna inimesteni nii naaberriikides, üle Euroopa kui ka üle maailma.

Praegu, kus Ukrainast saabuvaid sõjapõgenikke on veel vähe, on vastuvõtvatel omavalitsustel ja inimestel lihtsam, kuid ilmselt tunneme Punase Risti olemasolu ja eestvedamist rohkem siis, kui busside vool Eesti poole on pidev ja ületab riigi vastuvõtuvõime.