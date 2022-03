Alati näoga päikese poole

Päevalill pole eestimaistes iluaedades just kõige populaarsem taim, ent selle päikeselise lille ilu ei jäta külmaks kedagi. Pealegi pakub alati põnevat jälgimist, kui pikaks mullast sirgunud lill suudab end suve teiseks pooleks kasvatada. Lisaks ilule on päevalillel ka kasulikke omadusi. Ehk on see põhjus, miks on ukrainlased selle oma rahvuslilleks valinud.