Otsuse selles küsimus teeb volikogu kuu lõpus tuleval istungil, kuid pärast neljapäevast istungit ütles vallavanem Ele Enn, et vallavalitsus ja vallavolikogu on seda meelt, et Käru põhikoolis tuleb kolmas kooliaste 1. septembrist sulgeda.

«Kärus on viimases kooliastmes laste arv tugevalt vähenenud, praegu õpib seal üheksa õpilast. Kooli hoolekogu ja juhtkond koos vallavalitsusega on mures haridusega õpetajate leidmise pärast klassi ette. Kool on olnud muudatuste ootel liiga pikka aega. Otsuste viibimise tõttu on ka laste arv vähenenud. Kui tahta senist olukorda säilitada, siis tuleks vallal uue põhikooli ehituseks saadud raha tagasi maksta,» selgitas Enn.