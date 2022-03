Pressifotograafide Liit: tänu nende vaprusele näeb terve maailm pilti, milline on olukord sõjakolletes

Selleks, et tuua inimesteni täna Ukraina sõjatandril toimuv on kohapeal tegutsemas ajakirjanikud, fotograafid ja videograafid. Tänu nende vaprusele, visadusele ja tänuväärsele tööle näeb terve maailm pilti, milline on olukord sõjakolletes üle Ukraina. Eestist on sõjatandril fotograafina oma töökohustusi täitmas Postimees Grupi fotoreporter Dmitri Kotjuh, koos ajakirjanike Jaanus Piirsalu ja Margus Martiniga. ERRist kajastavad olukorda Kiievis Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svirgsden, Lääne- Ukrainas Astrid Kannel ja operaator Tarmo Aarma. Levilast operaator Erik Tikan ning Ukraina- Poola piiril töötamas ajakirjanik Mari Mets.