Ukraina toetuseks korraldatud kontserdil käisid ka esimesed Paidesse jõudnud sõjapõgenikud

Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg selgitas, et annetuste kogumise kõrval kujunes kontsertõhtu eesmärgiks inimeste kokku toomine. „Kultuuriasutusena peame üheks oma ülesandeks inimesi ka raskel ajal kokku tuua. Kutsusime kontserdile ukrainlased, kes kohalikes ettevõtetes töötavad ja need, kes on sõja eest pagedes Paidesse jõudnud. Näis, et kontserdil käinud ukrainlastele läks õhtu südamesse ning nad leidsid siinkandis ehk uusi kontakte ja tutvusi.“