Uus kortermaja üllatab madalate küttekuludega

Maja haldaja Rauno Rüütmann selgitas, et vana maja ehitati varasemast suuremaks ja seal on nüüd 13 korterit.

Ta tunnistas, et ega vanast majast midagi järele ei jäänudki, sest eesmärk oli teha energiasäästlik elamine. See tasus Rüütmanni kinnitusel ennast ka ära, sest nüüd oskab ta klientidele täpselt öelda, millised on elamise energiakulud.