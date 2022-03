Maakonna esimesed mölkky võistlused lõppesid pingeliste mõõduvõttudega

Võistluste korraldaja Taiga Laur Imavere spordiklubist ütles, et talle teadaolevalt oli tegemist esimeste mölkky võistlustega Järvamaal. "Alguse sai asi selles, et täpselt kaks aastat tagasi tahtsime Järvamaalt kahe paariga minna osalema Saaremaal toimuma pidanud Euroopa mölkky meistrivõistlustele. Olime selleks treeninud, ennast võistlustele kirja pannud ja majutusegi korraldanud. Aga siis tuli koroona ja kõik jäi päevapealt ära," rääkis ta.

Vahepealsetel aastatel on asjaarmastajad Järvamaal mänginud omaette ning Laur on püüdnud ala siin-seal veidi rohkem tutvustada. "Nüüd mõtlesin, et miks mitte ise üks võistlus korraldada. Kohale tulnud seitse paari oli alustuseks täitsa paras arv. Üle kümne ma polekski eriti võtnud vist. Mõned paarid, kes ka osaleda tahtsid, jäid koroonasse haigestumise tõttu kahjuks tulemata," märkis ta.