Eesti pangandus tuleks hästi toime Venemaaga kaubanduse katkemisega

Eesti pankadel on vähem kui 1% laenudest antud ettevõtetele, kes on otseselt seotud tehingutega Venemaa ettevõtetega. Samas on keeruline hinnata, kui suured on Eesti finantssektori kaudsed seosed Venemaa turuga.

Eesti pangandussektoril on piisavalt puhvreid, et katta võimalikke laenukahjumeid ning jätkata laenuandmist Eesti ettevõtetele ja inimestele. Pangad tervikuna on likviidsed ehk neil on piisavalt hoiuseid keskpangas ja muid likviidseid vahendeid. Keskpank on valmis pankadele vajadusel pakkuma tagatise vastu likviidsuslaenu.