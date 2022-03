Transpordiamet: roolis pane telefon puhkama

"On täiesti arusaadav, et praegusel äreval ajal on inimestel soov olla kogu aeg uudistega kursis, kuid sõiduki juhtimise ajal kõrvaliste tegevustega tegelemine on väga ohtlik. Seetõttu soovimegi inimestele meenutada, et telefon viib juhi tähelepanu eemale, kuid sõidukijuhtimine on tegevus, mis nõuab täit tähelepanu," selgitas Transpordiameti ekspert Liis Sepp.

Kõrvaliseks ja segavaks tegevuseks liikluses saab pidada kõike, mis viib juhi tähelepanu sõiduki juhtimiselt eemale. Enamlevinud kõrvalised tegevused on lisaks telefoni kasutamisele näiteks GPSi seadistamine, söömine-joomine ja lastega tegelemine.

Teavituskampaania keskendub ennekõike roolis telefoni kasutamisele kui ühele levinumale ja ohtlikumale probleemile. 2021. aastal läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et sõnumite ja sotsiaalmeedia postituste jälgimist sõiduki juhtimise ajal peab ohtlikuks 98% sõidukijuhtidest. Varasemast ohtlikumaks peeti ka roolis telefoniga rääkimist. Sellest hoolimata oli viimase aasta jooksul sõidukit juhtides telefoni kasutanud üle 60% kõikidest sõidukijuhtidest.

Maailmas tehtud mitmed uuringud kinnitavad, et sõidu ajal telefoni süvenemine on ohtlikkuselt võrreldav alko- või narkojoobes juhtimisega. Lisaks näitavad uuringud, et keskmiselt on juhi pilk tekstsõnumi lugemise või kirjutamise ajal teelt eemal viis sekundit järjest, mis tähendab, et sõiduk liigub linnakiirusel selle ajaga "pimeduses" umbes 70 meetrit ning maanteekiirusel umbes 125 meetrit.

Olgu selleks roolis helistamine, sõnumite saatmine, pildistamine või sotsiaalmeedia kasutamine, röövib telefon autojuhilt kõige tähtsama – tema tähelepanu. Seepärast annabki kampaania selge soovituse roolis olles telefon puhkama panna.

Ohutumaks liiklemiseks: • Mõtle marsruut enne teele asumist läbi. • Pane telefon enne sõidu alustamist eemale – käekotti, jope taskusse, kindalaekasse või mõnda muusse kohta, et telefon ei oleks sõidu ajal silme ees. • Seadista telefonis Do Not Disturb While Driving funktsioon või selle võimaluse puudumisel lae alla rakendus, mis välistab sõidu ajal telefoni kasutamise. • Telefoni kasutamiseks peata sõiduk ohutus kohas või palu sõnumi saatmiseks ja kõnele vastamiseks kaassõitja abi. Mobiiltelefoni kasutamine ilma käsi vabaks jätva seadmeta on keelatud. • Väikese lapsega sõitma minnes arvesta võimalusel lisaajaga, et vajadusel teha temaga tegelemiseks pause. • Väldi helistamist pereliikmele või kolleegile, kui tead, et ta on sel hetkel roolis. Tööandjana julgusta oma töötajaid roolis olles kõnedele mitte vastama, vaid ohutus kohas peatudes tagasi helistama.

Puhkav telefon ei võta su tähelepanu ära ülekäiguradadelt ega jalakäijatelt, teistelt autodelt ega ratturitelt, seega - kui oled roolis, pane telefon puhkama.