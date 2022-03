Korvpalli esiliigas tõuseb pinge

Üheksanda võidu saanud, hetkel kuuendat kohta hoidval on Paide meeskonnal on üksnes teoreetiline võimalus liigast välja kukkuda. Selleks et tagada koht liigas ka järgmisel hooajal, piisab Keila Korvpallikoolil ja Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku gümnaasiumil suure tõenäosusega ühest võidust. Peep Pahvi käe all mängivad keilalased ilmselt vajamineva võidu ka saavad, sest ees on kohtumine autsaideri SK Nord Aid/Cramoga.